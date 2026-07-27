В Сургутском районе введен особый противопожарный режим

Фото: администрация Сургутского района

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из-за установившейся жары и сложной ситуации с лесными пожарами еще в субботу, 25 июля, ввели особый противопожарный режим. Он продержится до 23:59 31 июля

- Особый противопожарный режим введен на межселенной территории, а также на территориях населенных пунктов поселка Банный и деревни Юган, уточнили в администрации муниципалитета.

В этот период сургутянам и гостям запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы и использовать мангалы. Также вводится запрет на посещение лесов и ведение охоты и рыболовства в поймах рек.

На 14:30 27 июля в Ханты-Мансийском автономном округе Югре действуют 16 лесных пожаров на обще площади 3081,21 га.

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