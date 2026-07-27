Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 9:24

Водитель из Нефтеюганска заплатил 4000 рублей за наезд на ногу пешехода

За наезд на ногу пешехода водитель из Нефтеюганска заплатил 4000 рублей
Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Фото: Суды Югры

В конце 2025 года на улице Жилой напротив строения 8/1 города Нефтеюганска водитель, за рулем гибридного кроссовера GAC S7 не пропустил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и наехал на него.

По данным «Судов Югры», в результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и ему был причинён лёгкий вред здоровью. Суд признал водителя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более 12 часов в темноте, без воды и вентиляции: В Югре мать с ребенком застряли в лифте поликлиники