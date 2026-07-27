Водитель из Нефтеюганска заплатил 4000 рублей за наезд на ногу пешехода

Фото: Суды Югры

В конце 2025 года на улице Жилой напротив строения 8/1 города Нефтеюганска водитель, за рулем гибридного кроссовера GAC S7 не пропустил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и наехал на него.

По данным «Судов Югры», в результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и ему был причинён лёгкий вред здоровью. Суд признал водителя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей.

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