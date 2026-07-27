В Югре завершается сезон сбора морошки

Фото: Елена Кузнецова, стойбище «ЮТЫ КАПИЯХА»

Северный деликатес и кладезь витаминов – морошка, созрела в этом году очень рано. Первый сбор ягоды жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры начали еще месяц назад. Сейчас же сезон сбора морошки завершается.

Представитель народа ханты Елена Кузнецова и одновременно руководитель этнокультурного центра «Сорум мув» в поселке Сорум призналась, что, действительно, морошка в этом году поспела раньше обычного из-за жаркой погоды в регионе.

- Этот год выдался урожайным в нашем Белоярском районе — собрали литров восемь. Ягоду заморозила, зимой буду угощать гостей этнокультурного центра „Сорум мув“ свежей морошкой. И чашелистики морошки уже насушили для чая — они очень ароматные и полезные, – рассказывает паблик Югра со ссылкой на Елену.

Фото: стойбище Сопочиных

Хозяйки стойбищ в Когалыме и Сургутском районе Людмила Айваседа и Олеся Сопочина вовсю делятся фото в социальных сетях, где показывают, как непросто «добыть» ягоду.

Сборщики ягод продают ее от 1200 до 2500 рублей за один литр. Все потому что собирать ее крайне сложно. Морошка растет в болотистой местности и легко давится руками.

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