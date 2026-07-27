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НовостиПроисшествия27 июля 2026 5:53

За щуку ответит: рыбак из Сургута стал уголовником из-за хобби

Хобби сделало рыбака из Сургута уголовником
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

В мае текущего года житель Сургута, сильно увлекающийся рыбалкой, не выдержал и отправился во время нереста на рыбалку. Он приехал на протоку Остяцкий Живец реки Обь, заплыл на резиновой лодке и установил сети, в которые попали 35 рыбин различных пород, но большей частью щуки.

Когда мужчина возвращался к берегу с добычей, там его уже ждали инспекторы и полиция. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о незаконной ловле рыбы.

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

По мнению природоохранной прокуратуры ХМАО-Югры, в результате противоправных действий сургутянина водным биологическим ресурсам причинен ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Рыбак еще в ходе расследования возместил весь ущерб в полном объеме, но лодку и сети у него явно отнимут.

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