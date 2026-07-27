Югорчанку осудили за фиктивную прописку россиян, с которых она брада деньги

Фото: Суды Югры

Жительница города Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа - Югры признана виновной в фиктивной регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении.

По данным Судов Югры, 20 февраля 2025 года югорчанка в своей квартире за 15 000 рублей фиктивно прописала россиянина. А 10 сентября 2025 года она вновь, но уже за 10 000 рублей прописала второго россиянина. На суде женщина полностью признала вину и раскаялась.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Югорчанка украла со счета пенсионерки более 130 тысяч рублей