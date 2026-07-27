Югорчанка украла со счета пенсионерки более 130 тысяч рублей

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В дежурную часть полиции Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обратилась 70-летняя местная жительница. Она написала заявление о краже денег с банковской карты. Воришку быстро нашли - ей оказалась молодая знакомая пенсионерки.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 25-летняя жительница районного центра ранее делала ремонт в квартире пожилой женщины, а позже стала часто навещать пенсионерку. Девушка знала, как зайти в мобильное приложение старушки, так как накануне по просьбе пожилой женщины переводила деньги.

Девушка на протяжении нескольких дней приходила в гости к пенсионерке и под различными предлогами брала её телефон. Затем она заходила в её личный кабинет мобильного банка и переводила деньги на свои счета. В общем, со счета бабули утекло 136 725 рублей. Деньги ушлая югорчанка уже потратила.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Кража чужого имущества, совершенная с банковского счёта».

Отметим, что ранее девушка уже была судима за кражу и отбывала наказание в местах лишения свободы. Теперь ей грозит очередное наказание с учетом непогашенной судимости.

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