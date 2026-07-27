У сургутянина за пьяную езду конфисковали квадроцикл

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Житель городского поселка Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры лишится квадроцикла за нетрезвую езду.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, 42-летний житель Барсово признан виновным по статье «Управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». В феврале 2026 года пьяный мужчина ехал за рулем квадроцикла по улицам г.п. Белый Яр. Однако его задержали сотрудники Госавтоинспекции. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на 1,5 года. Квадроцикл конфискован в доход государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Нижневартовске простились с погибшим на СВО Валерием Барсуковым