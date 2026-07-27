Жителя Нефтеюганска с паранойей лишили водительских прав

Суды Югры

Нефтеюганский районный суд лишил права на управление транспортными средствами местного жителя из-за диагноза.

По данным «Судов Югры», ходе расследования уголовного дела по обвинению жителя города Нефтеюганска в применении насилия и публичном оскорблении в отношении представителя власти был установлен факт наличия у него водительского удостоверения от декабря 2017 года. Однако в декабре 2025 года стационарная комплексная судебно-психиатрическая экспертиза установила у нефтеюганца хроническое психическое расстройство в форме паранойи. Уголовное дело направлено в суд для применения в отношении него принудительной меры медицинского характера. Кроме того, судом прекращено действие права на управление транспортными средствами на основании водительского удостоверения категории В, В1.

Водитель обязан сдать водительское удостоверение в отделение Госавтоинспекции по городу Нефтеюганску.

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