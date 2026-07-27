За выходные в Югре зарегистрировано 4 происшествия на воде

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Сотрудники МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за минувшие выходные на водных объектах региона зарегистрировали 4 происшествия.

Так, в субботу, 25 июля в Сургуте во время патрулирования акватории реки Сайма был спасён ребёнок 2014 года рождения. Мальчик оступился и упал в воду. Помощь медиков ему не понадобилась. В этот же день в сельском поселении Сингапай, на карьере в СНТ «Сингапай» по улице Озёрной во время купания утонул мужчина 1977 года рождения. Тело утонувшего извлекли из воды. Выясняются причины гибели человека.

В воскресенье, 26 июля,во время купания в озере «Светлой Воды», расположенном вблизи населённого пункта Супра, утонула женщина 1982 года рождения. Идет следствие, выясняются причины трагедии.

В этот же день в Сургутском районе на реке Пим в районе городского поселения Лянтор перевернулась лодка «Казанка» с 6 пассажирами на борту. Пятерым из них удалось самостоятельно выбраться на берег, однако один мужчина после переворота лодки не был найден.

Для проведения поисково-спасательных работ к месту происшествия незамедлительно были направлены силы и средства. Поиски его тела продолжаются, – заверили в МЧС.

С начала купального сезона на водных объектах Югры зарегистрировано 44 происшествия. Погибли 33 человека, среди которых 6 детей. Спасены 25 человек, из них 6 – дети.

Впереди вновь аномально жаркая неделя. Югорчане вновь будут искать спасения от жары у воды. В этой связи МЧС Югры вновь призывает жителей и гостей округа строго соблюдать правила поведения на водоёмах:

- купайся только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и имеются знаки безопасности;

- не заходи в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не оставляй детей у воды без присмотра взрослых ни на минуту;

- не ныряй в незнакомых местах;

- не заплывай за буйки и не приближайтесь к проходящим судам;

- при использовании маломерных судов обязательно надевай спасательные жилеты на каждого человека на борту;

- не перегружай лодки, строго соблюдай правила эксплуатации плавсредств;

- в случае экстренной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112.

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