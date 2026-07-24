Ключевая ставка ЦБ опустилась до 14%: что это значит для югорчан

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Банк России снизил ключевую ставку до 14 %. Для жителей Югры это значит, что условия по кредитам и вкладам начнут меняться — но не одинаково.

В ВТБ предупреждают: «окно возможностей» для высоких ставок по вкладам постепенно закрывается. По словам Алексея Охорзина, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, быстрее всего на снижение ставки реагируют краткосрочные вклады и спецпредложения: их доходность быстро идёт вниз. А вот по долгосрочным депозитам ставки могут держаться выше — за счёт конкуренции банков.

Для заёмщиков ситуация тоже становится выгоднее: стоимость кредитов постепенно снижается. Если деньги не нужны прямо сейчас, можно подождать и позже рефинансировать кредит на более выгодных условиях. Грамотный подход поможет и доход не потерять, и переплат избежать.