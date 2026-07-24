Житель Берёзовского района Югры осужден за фиктивную прописку россиянина

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Берёзовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя поселка городского типа Берёзово Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Он признан виновным по статье «Фиктивная регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении».

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый ради трудоустройства прописал в своей квартире россиянина, но жил мужчина в другом месте. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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