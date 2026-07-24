Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2026 9:13

Житель Берёзовского района Югры осужден за фиктивную прописку россиянина

За фиктивную прописку россиянина осужден житель Берёзовского района Югры
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Берёзовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя поселка городского типа Берёзово Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Он признан виновным по статье «Фиктивная регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении».

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый ради трудоустройства прописал в своей квартире россиянина, но жил мужчина в другом месте. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На лесные пожары в Нижневартовский район брошены более 400 человек, 4 самолета и 5 вертолетов