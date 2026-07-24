На лесные пожары в Нижневартовский район брошены более 400 человек, 4 самолета и 5 вертолетов

Фото: Авиалесоохрана Югры

Уже два месяца в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры идет работа в условиях сложной лесопожарной обстановки. Все это время температура воздуха держится около 30 градусов и почти нет осадков. В муниципалитете уже во второй раз введен режим ЧС регионального уровня. Из-за сухих гроз ежедневно возникают новые пожары в удалённых и труднодоступных местностях.

- 11 млн га территория лесного фонда района, где преимущественно отсутствуют дороги. Поэтому для мониторинга и тушения лесных пожаров привлечены: 4 самолёта Ан-2, 5 вертолётов Ми-8 и Ми-26 с водосливным устройством.Более 400 человек на передовой. На помощь югорским парням (более 200 человек внутри базового маневрирования) пришли коллеги: 50 спасателей МЧС и «Центроспас-Югория». Накануне прибыли 50 работников Авиалесоохраны Тюменской области. Сегодня они будут доставлены на три пожара, где требуется усиление группировки. Лётчики-наблюдатели тщательно планируют работы по своевременному обнаружению пожаров, доставке сил и средств пожаротушения, передислокации работников на крупных пожарах, доставке продуктов питания и своевременной вывозке с ликвидированных пожаров, – рассказали в Авиалесоохране Югры.

На момент написания новости в Югре действуют 24 пожара на общей площади 4322,5 га. С утра площадь возгорания увеличилась почти на 300 га.

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