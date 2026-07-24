В ХМАО горят леса на площади 4055,7 га

Скрин с портала ИАС Лесные пожары

На утро 24 июля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действуют 25 лесных пожаров на общей площади 4055,7 га. Леса горят в Нижневартовском, Сургутском, Белоярском и Берёзовском районах. Самая сложная обстановка сейчас складывается в Нижневартовском районе, где до 10 августа объявлен режим ЧС регионального уровня, и в Сургутском районе, где полыхают леса под городом Лянтором. Накануне губернатор Югры Руслан Кухарук рассказал, что в Сургутском районе ведутся работы по устранению пожара в городских лесах около 2 км от Лянтора, вблизи СНТ Пим.

- На месте работают порядка 109 специалистов: сотрудники МЧС России, Авиалесоохраны и представители ПАО «Сургутнефтегаз». Привлечены 18 единиц техники, а также вертолет МИ-26 с водосливным устройством и самолет АН-2, – написал он в соцсетях.

Ранее особый противопожарный режим был введен в Берёзовском районе. По данным Авиалесоохраны Югры на сегодня из 25 пожаров в Югре, 5 локализованы на общей площади 1874,5 га. На тушении работают 593 человека. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. За последние сутки было выявлено 4 новых лесных пожара, один из них ликвидирован на площади 0,3 га.

Всего за 2026 год зарегистрировано 389 лесных пожаров на общей площади 39782,64 га.

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