В Берёзовском районе Югры введен особый противопожарный режим

Фото: администрация Берёзовского района

С 22 июля на территории Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры введён противопожарный режим. Власти объясняют это угрозой возникновения природных пожаров. На сегодня в Югре горят леса на площади более 300 га, которые тушат около 500 человек. Едкий дым и гарь укутала Лангепас. Напомним, что в Нижневартовском районе и вовсе введен режим ЧС регионального уровня.

В период пожароопасного сезона населению строго запрещено:

- Сжигать мусор, сухую траву, остатки древесины и другие горючие материалы.

- Бросать непотушенные окурки, спички, стеклянные бутылки (они могут спровоцировать возгорание).

- Разводить костры и использовать открытый огонь в лесных массивах, на торфяниках, вырубках и в неподготовленных местах.

- Оставлять костёр без присмотра.

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