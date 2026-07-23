Клещи с начала сезона покусали 5277 жителей Югры

Треть клещей оказалась заражена Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первый укус клеща в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре был зафиксирован еще 25 мартам 2026 года. С тех пор атаке кровососов подверглись 5277 жителей во всех муниципалитетах региона. Больше всего пострадавших зарегистрировано в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске, Октябрьском районе, Пыть-Яхе, Нягани, Сургуте и Кондинском районе.

По данным Роспотребнадзора ХМАО-Югры, лаборанты исследовали 1 702 экземпляра снятых с людей клещей. Треть их них оказалась заразна: в 535-ти клещах был обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 22-х клещах был обнаружен вирус клещевого энцефалита еще 108 клещей были заражены риккетсиями, вызывающими моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) и гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ).

На 22 июля акарицидные обработки в местах массового пребывания людей, на территориях образовательных и летних оздоровительных учреждений проведены на 9201,7 га территории Юры.

В ведомстве напомнили, что наиболее эффективной мерой профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация, которая проводится круглогодично бесплатно. В текущем году от клещевого вирусного энцефалита привились свыше 152 тысячи югорчан.

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