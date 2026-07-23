В Югре на 29% возросло количество детей с сахарным диабетом

Две трети детей с диабетом оказались сразу в реанимации Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всего за полгода в Центре охраны материнства и детства с дислокацией в Сургуте было выявлено 22 новых случая сахарного диабета 1 типа. Рост составил 29%. При этом 76% детей поступили в Центр уже в тяжелом состоянии. Уровень глюкозы у них достигал критических 54 ммоль/л. Дети сразу попали в реанимацию. Об этом рассказала в соцсетях президент центра Лариса Белоцерковцева.

- Нам необходимо повышать бдительность педиатров в городских поликлиниках. Также зафиксировано 34 случая декомпенсации диабета - здесь мы усилим работу со Школами диабета, – добавила она.

Всего за полгода в приемное отделение обратилось 7 569 детей, госпитализировано 3 037 пациентов. Президент центра отметила рост плановой госпитализации и увеличение нагрузки на скорую помощь.

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