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НовостиПроисшествия23 июля 2026 5:26

Житель Югры жестоко зарезал сожителя бывшей жены

Сожителя бывшей жены жестоко зарезал житель Югры
Нина БАРИНОВА
Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Трагедия разыгралась вечером 21 июля на территории лодочной станции в селе Перегребное Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Местный житель зарезал нового возлюбленного бывшей жены.

По данным СУ СК ХМАО-Югры, Няганским межрайонным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Октябрьского района по статье «Убийство». Согласно материалам дела, обвиняемый нанес сожителю бывшей супруги не менее трех ударов ножом. От полученных ран мужчина скончался на месте преступления.

Бывший муж задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.

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