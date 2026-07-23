В Югре спасатели ищут утонувшего в реке Меге 61-летнего мужчину

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

На водных объектах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры произошла трагедия. В Мегионе на реке Мега утонул мужчина. Его тело ищут спасатели.

- В городе Мегион на протоке Мега утонул мужчина 1965 года рождения, проводятся поисковые работы, – сообщили в пресс-службе МЧС России по ХМАО-Югре.

С начала купального сезона в Югре утонул уже 31 человек, 6 из них – дети. Чаще всего тонут мужчины. Почти все трагедии происходят в необорудованном для купания месте, из-за нарушения правил управления маломерными суднами, а также при отсутствии контроля за детьми. Для обеспечения безопасного отдыха населения в Югре в эксплуатацию введены 7 официальных пляжей.

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