Жителя Нефтеюганска вновь поймали пьяным за рулем

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения перед судом вновь предстанет местный водитель. В марте 2026 года в дежурную часть полиции Нефтеюганска сообщили о том, что по улицам города передвигается автомобиль Toyota, за рулем которого находится пьяный водитель. Инспекторы ДПС обнаружили авто и остановили его. За рулем оказался 43-летний нетрезвый мужчина.

Процедура освидетельствования показала у мужчины наличие 0,873 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Кроме того, установлено, что в 2025 году водитель уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда суд назначил ему штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением прав на 1,5 года, – рассказали в УМВД.

Югорчанин был отстранен от управления автомобилем, его иномарка изъята и помещена на спецстоянку. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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