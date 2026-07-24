Житель Радужного купил права и дважды попался пьяным за рулем

Фото: Суды Югры

Комбо преступлений совершил житель Радужного, но при этом каждый раз был задержан. Мужчине предстоит 3,5 года работать на благо государства.

По данным «Судов Югры», в 2023 году югорчанин купил у неустановленного лица за 85 000 рублей поддельное водительское удостоверение на чужое имя и хранил его при себе. В августе 2024 года мужчина уже был осужден Нефтеюганским районным судом за нетрезвое вождение к 340 часам обязательных работ с лишением прав на 2 года. Однако ума ему это не добавило.

Подсудимый дважды - в апреле и сентябре 2025 года, вновь садился пьяным за руль и всякий раз предъявлял поддельное водительское удостоверение.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Суд признал подсудимого виновным и ему назначил наказание в виде принудительных работ на срок 3,5 года с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, а также лишением прав на 3,8 лет.

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