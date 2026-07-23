Верховный суд РФ вернул жителям Нефтеюганска кинотеатр «Юган»

Фото: culture.ru

Верховный Суд РФ признал незаконной приватизацию единственного кинотеатра Нефтеюганска «Юган». Здание не используется по назначению несколько лет. Оно было закрыто примерно три года назад по приичне низкой рентабельности, а потом здание было продано предпринимателю, который планировал разместить в нем магазин. Бизнесмен уже даже успел сделать ремонт внутри помещения.

В итоге Суд оставил в силе решение апелляционной инстанции, признав недействительной сделку по выкупу здания предпринимателем. Так как кинотеатр является единственным в городе, то данный объект культуры не подлежат приватизации.

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