На помощь в борьбе с лесными пожарами в Югру прибудут 50 сотрудников Тюменской авиабазы

Фото: Авиалесоохраны Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в связи с установившейся жаркой и сухой погодой вновь обострилась ситуация с лесными пожарами. На утро 23 июля площадь возгорания превысила 3000 га и продолжает расти. Особенно сложная ситуация сложилась в Нижневартовском районе, где до 10 августа объявлен режим ЧС регионального уровня.

- Работа по тушению лесных пожаров идёт непрерывно. Основной фокус сейчас – на наращивании сил и оперативной логистике в Нижневартовском районе, где действует режим ЧС. Общая группировка в районе на сегодня - 330 человек. На внутрибазовом маневрировании в Нижневартовске еще 200 человек. На тушении находятся 17 сотрудников аварийно-спасательных формирований. Кроме того, сегодня в Нижневартовск прибыли 42 сотрудника аварийно-спасательных формирований и готовятся к распределению по пожарам. Ожидается прибытие 50 сотрудников Тюменской авиабазы для дальнейшей работы на очагах возгораний, – рассказали в Авиалесоохраны Югры.

При этом отмечается, что угрозы населенным пунктам и экономике нет. Ранее югорским огнеборцам на помощь из Бурятии прибывали 50 сотрудников Авиалесоохраны.

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