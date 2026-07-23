Дым от лесных пожаров в Югре окутал Лангепас

Фото: Авиалесоохрана Югры

Жители города Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры уже несколько дней жалуются на сильный запах гари и смог в городе. Люди уверяют, что им тяжело дышать. Причиной тому – лесные пожары, которые разгораются с новой силой в регионе. Особо сложная ситуация сложилась в Нижневартовском районе, где до 10 августа повторно введен режим ЧС.

В связи с задымленностью атмосферного воздуха в городе Лангепасе сотрудники Роспотребнадзора ХМАО-Югры взяли пробы воздуха по улице Ленина и провели исследования атмосферного воздуха на содержание взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида углерода, диоксида азота, сажи и других продуктов горения.

- По результатам исследований превышение предельно допустимых концентраций не установлено. Мониторинг качества атмосферного воздуха на содержание продуктов горения будет продолжен и проводиться в ежедневном режиме при наличии задымления, - добавили в ведомстве.

На утро 23 июля в Югре действовали 28 лесных пожаров в Нижневартовском, Сургутском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском и Берёзовском районах на общей площади 3091,4 га. Их тушат 407 человек.

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