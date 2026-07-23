В ХМАО на 187% отмечен рост отравлений среди детей

Более половины детей поступили в больницу в тяжелом состоянии Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рост токсикологических отравлений среди детей вырос в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 187%. Такие шокирующие цифры привела президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева. Она отметила, что произошел всплеск отправлений. Всего за полгода в центр с таким диагнозом поступили 66 детей.

- Половина пострадавших - это малыши до 3 лет, которые случайно выпили оставленные взрослыми лекарства. Вторая половина - подростки 13–15 лет, употреблявшие опасные вещества ради одурманивания. 67% детей поступили в тяжелом состоянии, – рассказала Лариса Белоцерковцева.

Президент Центра просить родителей прятать домашние аптечки и бытовую химию как можно дальше от маленьких детей, а к подросткам быть внимательнее.

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