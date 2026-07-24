Устроивший пальбу на дачах в Когалыме отправлен в СИЗО на 2 месяца

Фото: Суды Югры

Когалымским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, которого обвиняют в хулиганстве с применением оружия.

По данным «Судов Югры», 18 июля 2026 года в одном из садоводческих товариществ Когалыма после ссоры с сожительницей, ранее судимый пьяный 42-летний когалымчанин устроил пальбу из ружья на глазах у соседей, с которыми у себя же и выпивал алкоголь. Он стрелял в сторону соседских ворот и в воздух.

Суд избрал агрессору меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 20 сентября 2026 года.

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