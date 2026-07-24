Житель Когалыма задержан за стрельбу из охотничьего ружья в ворота соседа

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Вечером пьяный житель Когалыма устроил переполох в дачном садовом товариществе. Мужчина и его спутница распивали алкоголь с соседями. Между сожителями возникла ссора на их же дачном участке. Сперва когалымчанин громко матерился, а потом принес из дома охотничье ружье и стал стрелять из него по калитке соседа и в воздух. Лишь после предупреждения соседа о вызове полиции подозреваемый прекратил стрельбу. Буйного мужчину задержали.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, нетрезвый ранее судимый 42-летний когалымчанин, матерясь и чертыхаясь, не менее двух раз выстрелил из имевшегося у него оружия. Один выстрел был направлен в сторону входной калитки соседнего участка, второй - в воздух. Оперативники задержали агрессора. На месте у мужчины были изъяты две винтовки, пули и гильзы. Также были обнаружены и изъяты ружье и боеприпасы, которые фигурант успел спрятать в лесу.

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Он заключен под стражу. Его оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

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