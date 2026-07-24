В Нижневартовске бесправник спровоцировал ДТП с 3 пострадавшими

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Жесткое дорожно-транспортное происшествие устроил утром 23 июля в Нижневартовске водитель-бесправник. Пострадали 3 человека.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 07:50 на 10 км автодороги Нижневартовск - Радужный 36-летний водитель, за рулем автомобиля Toyota в нарушении требования дорожного знака «Движение направо» поехал прямо, где столкнулся с автомобилем Nissan, управлял которым 47-летний водитель. В результате ДТП оба водителя и 21-летний пассажир Nissan получили травмы.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

За минувшие сутки в Югре произошло 2 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. Задержано 8 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 25 водителей.

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