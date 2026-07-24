В Нефтеюганском районе открыли обновленный экопарк «Зеленый остров» с прудом

Фото: администрация с.п.Куть-Ях

Обновленный экопарк «Зеленый остров» в Куть-Яхе открыли ко дню Нефтеюганского района. Новым приятным местом для отдыха югорчан здесь стал рукотворный «Светлый пруд». Водоем стал продолжением благоустройства парка, который за два года уже успел стать одним из любимых мест отдыха жителей. По экопарку проходит экологическая тропа, его украшают арт-объекты, деревянные фигуры животных и площадки для активного отдыха.

В этом году в парке была обустроена прогулочная зона, смотровая терраса со скамейками и живописный пруд глубиной четыре метра размером 100 на 50 метров. Посреди водоема специалисты смонтировали островок с ротондой, к которому ведет прогулочный мостик с безопасными перилами и цветочными композициями.

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