В Югре врачи впервые в России провели уникальную 15-часовую операцию

Фото: соцсети Руслана Кухарука

Врачи Окружной клинической больницы города Ханты-Мансийска выполнили уникальную для России 15-часовую операцию - полностью восстановили грудной отдел пищевода с использованием свободного лучевого кожно-фасциального лоскута. В мировой практике это лишь второй подобный клинический случай. Операция проходила в два этапа под руководством врача-онколога, микрохирурга Павла Шамильевича Айбятова.

Девушка из другого региона России получила химический ожог пищевода и два года не могла есть и пить самостоятельно. Она сильно похудела и была истощена. Сначала хирурги сформировали новый пищевод из тканей предплечья пациентки. Затем под операционным микроскопом восстановили грудной отдел пищевода, выполнив сложнейшие микрохирургические соединения сосудов и соединив шейный отдел пищевода с желудочно-кишечным трактом.

Уже через несколько дней после операции девушка впервые за два года смогла самостоятельно пить воду, затем попробовала мягкую пищу. Сейчас она восстанавливается и готовится к выписке

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