Удмурт вернет пенсионерке из Сургута украденный мошенниками 1 млн рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Мошенники легко развели бабулю из Сургута. Он выманили у нее на безопасный счет более 1 млн рублей. Когда пенсионерка осталась без денег, она тут же прозрела и побежала писать заявление в полицию и прокуратуру.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, проверка установила, что по данному факту было возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Выяснилось, что похищенные деньги поступили на счет жителя Удмуртской Республики. Тогда прокурор обратился в суд по месту жительства владельца банковского счета с иском о взыскании неосновательного обогащения. Судом требования прокурора удовлетворены.

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