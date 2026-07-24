В Сургуте задержана банда наркоторговцев-подростков

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

В начале июля текущего года оперативники на улице Губкина в Сургуте задержали подростка 2010 года рождения. У него оказалось при себе десять свёртков с наркотиками. Далее полицейские вышли на след наркосбытчика, им оказался тоже подросток– сургутянин 2009 года рождения. Оперативники нагрянули к парнишке домой. От испуга он попытался замести следы: часть наркоты успел смыть в раковину, а остальное выбросил из окна своей комнаты в спортивной сумке, которую подобрала его 23-летняя сообщница. Но полностью избавиться от улик не удалось.

В сумке полицейские нашли не только свертки с порошком, но и упаковочные материалы и электронные весы. Внутри пылесоса задержанного полицейские также обнаружили следы наркотика. Общая масса метилэфедрон и эфедрон составила более 7 грамм. По предварительным данным, общий вес наркотиков составит более 30 грамм.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовные дело. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Юноше 2010 и девушке 2003 годов рождения избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, парень 2009 года заключён под стражу.

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