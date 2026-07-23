Спасатели ХМАО обнаружили тело утонувшего в реке Меге мужчины

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Спасатели МЧС России в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сегодня, 23 июля, обнаружили тело утонувшего накануне в реке Мега мужчины. Трагедия произошла в городе Мегионе.

- 22 июля от ЕДДС города Мегиона поступило сообщение, что в городе Мегион, при купании в необорудованном месте, на протоке Мега утонул мужчина 1965 г.р. Сегодня спасателями города Мегиона тело было найдено и извлечено из воды. Выясняются обстоятельства его гибели, – рассказали в ведомстве.

Напомним, с начала купального сезона на водоемах Югры произошло 40 происшествий, в результате которых утонул 31 человек, 6 из которых – дети.

МЧС Югры предупреждает:

- купайся только на официально оборудованных и задекларированных пляжах;

- категорически запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- не оставляй детей без присмотра у воды ни на минуту;

- не заплывай за буйки и не удаляйся на значительное расстояние от берега;

- соблюдай правила безопасной эксплуатации маломерных судов;

- обращай внимание на предупреждающие аншлаги и запрещающие знаки.