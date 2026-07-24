Ушлая жительница Когалыма облапошила 54 человека с авиа и жд-билетами

Фото: Суды Югры

Жительницу Когалыма обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Женщина обманула с возвратом билетов 54 человека.

По данным «Судов Югры», югорчанка оказывала услуги по бронированию, выписке, обмену, возврату и аннулированию авиабилетов, оформлению, возврату железнодорожных билетов. Заранее зная, что она аннулирует билеты и получит деньги за отмену поездки, женщина оформила на имя 54 потерпевших и членов их семей авиа- и железнодорожные билеты. Она оплатила стоимость указанных билетов представителю транспортных услуг и, получив проездные билеты, выдала их покупателям. После аннулировали все билеты, вернула оплату их стоимости, а деньги присвоила.

По уголовному делу 45 потерпевших заявили гражданские иски, из которых судом 31 иск удовлетворен в полом объеме, 9 гражданских исков – удовлетворены частично, в удовлетворении 3 исков – отказано, по 2 гражданским искам производство прекращено в связи с отказом гражданских истцов от исков.

Когалымский городской суд назначил югорчанке наказание в виде лишения свободы, сроком на 4 (четыре) года и штрафом в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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