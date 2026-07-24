В Югре ревнивец вместе с другом вдвоем избили битой парня бывшей девушки

Фото: Суды Югры

Житель города Советский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры очень ревновал бывшую девушку Вместе с приятелем он жестоко избил нового ухажера своей возлюбленной. Причем дружок бил несчастного еще и битой.

По данным «Судов Югры», вынесен приговор в отношении двоих жителей города Советский. Они признаны виновными в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ревнивец несколько раз ударил кулаком в лицо парня девушки, а его приятель четырежды ударил по ногам и телу битой все тому же парню.

Обоим подсудимым назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.

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