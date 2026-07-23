Югра на волне цифровых платежей: жители региона осваивают новые форматы расчётов

Фото: Magnific (https://www.magnific.com)

В Югре стремительно меняется привычная картина расчётов: всё больше югорчан отказываются от классического «провести картой» в пользу более быстрых и удобных решений. На кассе теперь нередко можно заметить, как покупатель прикладывает к терминалу стикер на чехле или сканирует QR код — оплата через СБП уже стала обыденностью. Такой подход ценят прежде всего за экономию времени: не нужно искать карту, вводить ПИН или ждать подтверждения.

Статистика подтверждает сдвиг в платёжных привычках. По информации ВТБ, с января по май в стране зафиксировали порядка 570 миллионов операций через альтернативные платёжные инструменты — общий объём достиг 660 миллиардов рублей, что на 60 % превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В Югре динамика сопоставима: в торговых сетях, точках общепита и сервисных организациях заметно растёт доля таких транзакций.

Среди способов расчётов по числу операций лидируют платёжные стикеры — ими в текущем году воспользовались 238 миллионов раз, что на 40 % больше, чем в 2025 году. По объёму средств первенство удерживает система быстрых платежей — через неё прошло 365 миллиардов рублей. Сервисы бесконтактной оплаты тоже уверенно набирают обороты: их востребованность увеличилась в 2,3 раза, а объём трат через них составил 120 миллиардов рублей.

Как подчёркивает Алексей Охорзин из ВТБ, у тех, кто использует сразу несколько платёжных инструментов, заметно выше средний чек — он достигает 42 тысяч рублей. Это более чем на 60 % превышает траты тех, кто ограничивается одним способом расчёта.

Растущий интерес к альтернативным платежам объясняется их функциональностью и простотой. И, судя по текущим темпам, тренд на разнообразие платёжных инструментов в Югре в обозримом будущем сохранится.