В Когалыме ФСБ жестко задержали сотрудника полиции

Скрин с видео РУФСБ по Тюменской области

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали сотрудника одного из подразделений ОМВД России по Когалыму. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий. Согласно видео от ведомства, он был задержан дома в нижнем белье и довольно жестко.

Согласно материалам возбужденного уголовного дела, полицейский, действуя из иной личной заинтересованности, сфальсифицировал доказательства, которые впоследствии стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении другого лица.

СУ СК России по ХМАО – Югре возбудили в отношении сотрудника полиции уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Следствие продолжается.

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