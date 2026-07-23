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НовостиПроисшествия23 июля 2026 10:55

В Когалыме ФСБ жестко задержали сотрудника полиции

Сотрудника полиции из Когалыма жестко задержала ФСБ
Нина БАРИНОВА
Скрин с видео РУФСБ по Тюменской области

Скрин с видео РУФСБ по Тюменской области

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали сотрудника одного из подразделений ОМВД России по Когалыму. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий. Согласно видео от ведомства, он был задержан дома в нижнем белье и довольно жестко.

Согласно материалам возбужденного уголовного дела, полицейский, действуя из иной личной заинтересованности, сфальсифицировал доказательства, которые впоследствии стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении другого лица.

СУ СК России по ХМАО – Югре возбудили в отношении сотрудника полиции уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Следствие продолжается.

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