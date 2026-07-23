Несколько пассажиров самолета Тюмень - Краснодар югорского лоукостера не пустили на борт

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту возможного нарушения прав авиапассажиров, которая произошла 8 июля 2026 года.

По данным надзорного ведомства, в аэропорту Рощино на борт самолета авиакомпании «ЮТэйр», выполнявшего рейс Тюмень - Краснодар, перед самым вылетом не пустили несколько человек. По словам одного из пассажиров, его и ещё десятки человек не пустили на борт уже после начала посадки. Югорский лоукостер объяснил это тем, что причиной инцидента стала замена воздушного судна на самолет меньшей вместимости. Вместо них полетят другие пассажиры, а оставшимся предложили оформить возврат стоимости билетов.

По данному факту прокуратура организовала проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц авиакомпании и привлекаемых агентов.

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