В Сургуте из-за пьяного пассажира экстренно приземлился самолет Москва – Якутск

Самолет экстренно сел в Сургуте Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Нетрезвый дебошир стали причиной авиаинцидента сегодня, 23 июля в небе над Ханты-Мансийским автономном округе – Югре. Пассажир рейса Москва – Якутск устроил на борту скандал и дебош, в результате чего, борт был вынужден приземлиться в аэропорту города Сургута.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, житель Липецкой области во время полета встал со своего места и, матерясь, принялся обливать попутчиков водой. На просьбы прекратить хулиганство не реагировал. Затем он ворвался в салон бизнес-класса, где его остановили бортпроводники и другие пассажиры. Командир самолета принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Сургута.

После приземления в аэропорту полицейские поднялись на борт и задержали пьяного дебошира. Выяснилось, что в 2026 году этот мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

В отношении задержанного составлены материалы по нескольким статьям. Ему грозят штрафы. Дебошира отправили в вытрезвитель города Сургута. Через час после вынужденной посадки воздушное судно продолжило полет.

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