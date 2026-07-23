В Нижневартовске по вине водителя-торопыги в ДТП пострадали 2 человека

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло в Нижневартовске 22 июля. Торопившийся водитель влетел во впереди идущую легковушку.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 17:20 38-летний водитель за рулем автомобиля Soueast на большой скорости врезался во впереди движущийся автомобиль Toyota, управлял которым 25-летний водитель. Последний остановился на запрещающий сигнал светофора на перекрестке. В результате ДТП виновник аварии и 21-летний пассажир автомобиля Toyota получили травмы.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

За минувшие сутки в Югре произошло 1 ДТП, в котором 2 человека получили травмы. Задержано 10 пьяных водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 73 водителя.

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