В Сургуте водитель «ВАЗа» во дворе подмял под колеса электросамокатчицу

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала электросамокатчица, произошло 21 июля во дворе жилого дома в Сургуте.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 18:00 22-летний водитель за рулем «ВАЗа» во время движения задним ходом во дворе жилого дома не пропустил электросамокатом WHOOSH, управляла которым 30-летняя женщина. В результате ДТП электросамокатчица получила травмы.

За минувшие сутки в Югре произошло 2 ДТП, в которых один человек погиб и один получил травмы. Задержано 9 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 59 водителей.

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