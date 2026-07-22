Скрин с видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Пыть-Яхе 21 июля. Погиб 33-летний мотоциклист.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 17:00 на 6 км автодороги Тюменский тракт водитель 1993 года рождения на мотоцикле Kawasaki при выезде с прилегающей территории, не пропустил автомобиль «Лада Гранта» управлял которым водитель 1996 года рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте ДТП работали следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливали все обстоятельства произошедшего.

В Пыть-Яхе насмерть разбился 33-летний мотоциклист Видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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