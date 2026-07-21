В Пыть-Яхе 16-летний подросток разбился в ДТП на очень старом мотоцикле

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло вечером, 20 июля в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 20:50 на улице Советская 16-летний подросток на мотоцикле «ИЖ Юпитер» на большой скорости врезался в двигающийся в попутном направлении автомобиль Volvo, управлял которым 53-летний водитель. Автомобилист поворачивал направо. В результате ДТП подросток получил травмы.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. Задержано 15 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечен 21 водитель.

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