У возрастного шалуна из Нефтеюганска мошенники выманили интим-фото, а потом вымогали у него деньги

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В дежурную часть полиции Нефтеюганска обратился 57-летний местный житель с заявлением о вымогательстве. Полицейским мужчина рассказал, что зарегистрировался на сайте знакомств, где нашел понравившуюся девушку и стал с ней переписываться. Вскоре красавица попросила выслать фото корнишончика собеседника. Мужчина, не раздумывая, отправил, а после начался ад.

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

По данным УМВД по ХМАО-Югре, она отправила нефтеюганцу скриншоты переписки и все его персональные данные, угрожая, что распространит его интим-фото его родственникам и коллегам. Когда на угрозы не последовало никакой реакции, она отправила скриншоты якобы уже отправленных личных фотографий родственникам. Чтобы решить этот вопрос она потребовала перевести ей 5 тысяч рублей. Мужчина испугался за репутацию и тут же перевел ей всю требуюмую сумму. А дальше аппетиты начали только расти. Некий куратор написал, что этой суммы недостаточно и убедил нефтеюганца перевести еще 10 тысяч рублей. После злоумышленники начали требовать 25 тысяч рублей, чтобы не было написано ими заявления в полицию. Вот тут югорчанин не выдержал и сам обратился в полицию.

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Полиция ищет девушку и сообщников.

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