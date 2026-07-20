Суд ХМАО продлил сроки в СИЗО троим обвиняемым в похищении человека и вымогательстве

Фото: Суды Югры

Советский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры продлил срок содержания под стражей троим фигурантам уголовного дела по статьям: «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с угрозой применения такого насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений» и «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере». В этом преступлении обвиняют двух жителям Советского района и одного жителя города Югорска.

Согласно материалам уголовного дела, троица вывезла потерпевшего в лес, где избили его, требуя деньги. Затем они привезли несчастного в гаражи Югорска, где продолжили избивать. После этого мужчину привезли по адресу его места жительства, чтобы он отдал злоумышленникам 50 000 рублей. Однако несчастному удалось скрыться и обратиться в полицию.

По данным «Судов Югры», при продлении срока содержания под стражей суд учел личности обвиняемых, тяжесть преступлений, а также то, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда и даже оказать давление на потерпевшего и свидетелей. Поэтому суд пришел к выводу о невозможности применения более мягкой меры пресечения и оставил троицу в СИЗО. Адвокаты подзащитных обратились с обжалованием на решение суда.

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