У двух жителей Радужного за нетрезвую езду конфисковали автомобили

Фото: Суды Югры

Радужнинский городской суд вынес обвинительные приговоры в отношении двух местных жителей. Мужчин признали виновными в повторном нетрезвом управление автомобилем.

По данным «Судов Югры», ранее привлечённые к административной ответственности за нетрезвое вождение водители вновь сели пьяными за руль. Первому подсудимому суд назначил 280 часов обязательных работ с лишением прав на 1,8 года. Второму - 320 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года. Кроме того, их автомобили конфискованы и изъяты в доход государства.

Напоминаем, повторное управление автомобилем в состоянии опьянения влечет не только уголовную ответственность, но и потерю транспортного средства.

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