Адская жара продержится в Югре все выходные

Фото: правительство Югры

Жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры уже неделю страдают от адской жары, которая установилась в регионе. Небольшое похолодание будет сегодня и завтра, но затем температура вновь пойдет вверх. По данным синоптиков Ханты-Мансийского ЦГМС, передышки в ближайшие выходные ждать не стоит. Столбики термометров будут подниматься выше +32 градусов.

В пятницу, 24 июля, в регионе установилась переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. похолодает до +12...+17 градусов, в Белоярском районе и вовсе до +4...+9 градусов. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер снова северный, но усилится до 6-11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов.

В субботу, 25 июля, также переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер не изменится: северный ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов. Днем столбики термометров поползут до +25...+30 градусов.

В воскресенье, 26 июля, опять переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер снова северный: ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду. Столбики термометров ночью опустятся до +12...+17 градусов, днем снова жара: +27....+32 градуса.

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