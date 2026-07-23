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НовостиОбщество23 июля 2026 4:13

На борьбу с лесными пожарами в Югре направлены 30 сотрудников МЧС России

30 сотрудников МЧС направлены на борьбу с лесными пожарами в Югре
Нина БАРИНОВА
Наиболее сложная обстановка возле Агана

Наиболее сложная обстановка возле Агана

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лесопожарная обстановка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ухудшилась из-за жары и сухой погоды. На территории Нижневартовского района вновь был введен режим ЧС, который продлится до 10 августа. В этой связи на помощь в борьбе с лесными пожарами направлена мобильная группа МЧС России в составе 30 человек. Они будут тушить леса и защищать населенные пункты от возмощной угрозы.

- Наиболее сложная обстановка сохраняется в Нижневартовском районе. В пятикилометровой зоне от поселка Новоаганск действует лесной пожар на площади 190 га. В настоящее время угрозы населенному пункту нет — естественной преградой для распространения огня служит река Аган, – рассказали в МЧС по ХМАО-Югре.

До прибытия 30 сотрудников МЧС к ликвидации природных пожаров были привлечены 284 человека и 3 единицы техники, включая работников Авиалесоохраны Югры, сотрудников Главного управления МЧС России по Югре и спасателей КУ «Центроспас-Югория».

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