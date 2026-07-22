В Сургуте 23 июля завоют сирены

Фото: администрация Сургута

Жителей Сургута администрация предупреждает о том, что в четверг, 23 июля, в городе пройдет проверка системы оповещения населения. Завоют сирены,пугаться которых вовсе не стоит.

- 23 июля с 10.00 до 12.00 на территории филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская «ГРЭС-1» будет проведена объектовая проверка готовности локальной системы оповещения путем запуска электросирен и доведения сигнала гражданской обороны «Внимание всем!». Просьба соблюдать спокойствие, – говорится в сообщении управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута.

Тревога будет учебная. Услышав сигнал и оповещение, включите телевизор, радио или проверьте сообщения на телефоне. Следуйте полученным инструкциям. Если в сообщении сказано оставаться дома - оставайтесь, если рекомендована эвакуация - действуйте по правилам для такой ситуации.

Чего делать не нужно:

- Не паникуйте;

- Не обзванивайте экстренные службы.

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