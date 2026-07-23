Ремонт трассы «Север» в Сургутском районе выполнен наполовину

Трасса «Север» в направлении Сургут - Когалым - граница Югры отремонтирована наполовину. Полностью сдать обновленный и безопасный участок планируется осенью 2026 года. Об этом заявили в Северавтодоре.
Специалисты уже сняли старое изношенное покрытие, полностью уложен выравнивающий слой. В настоящее время идет укладка верхнего финишного слоя асфальтобетона (он готов на 20%). Затем дорожники укрепят обочины и обновят знаки. Отдельное внимание уделят разметке: ее нанесут долговечным термопластиком с добавлением светоотражающих микростеклошариков.
Трасса «Север» является ключевым маршрутом, который связывает Сургут, Когалым, Покачи и обеспечивает транспортный выход на Ямал.
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