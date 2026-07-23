Водитель из Нефтеюганска отправлен в СИЗО за ДТП, в котором погибла теща

Фото: Суды Югры

Нефтеюганский районный суд избрал меру пресечения водителю, обвиняемому в смертельном ДТП, которое произошло 15 июля 2026 года. Погибла теща виновника аварии.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, водитель нарушил правила дорожного движения, что привело в ДТП, в котором погибла пассажирка, приходившаяся ему тещей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчину задержали, вину он признал.

С ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца (до 15 сентября 2026 года) обратился следователь. Суд пришел к выводу об обоснованности ходатайства. Учитывая, что у водителя нет жилья в ХМАО-Югре, он может скрыться, то его отправили под стражу сроком на 2 месяца - до 15 сентября 2026 года.

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